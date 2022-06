Cassonetti spariti in via La Torre, i residenti: "Dove dobbiamo lasciare i rifiuti?"

Da circa una settimana sono spariti i cassonetti per i rifiuti normali. I residenti della zona di via Pio La Torre, (piazzale dell'ex capolinea dei mezzi AMAT), da circa una settimana, per conferire i sacchetti dei rifiuti, sono costretti a fare parecchia strada per evitare di abbandonarli sul ciglio della strada. Non tutti possono usare o hanno un'automobile e quindi devono fare fare parecchia strada a piedi. Con le temperature degli ultimi giorni diventa una cosa abbastanza gravosa, soprattutto per i più anziani. Escludendo un poco probabile furto e ipotizzando un asportazione per motivi igienico/tecnici, noi residenti chiediamo di ripristinare in tempi brevi le condizioni iniziali.