"Cassonetti di rifiuti a pochi metri da casa, la puzza è insopportabile: siamo costretti a tenere tutto chiuso"

Da circa due mesi segnalo la presenza di ben cinque cassonetti in una strada che si affaccia sul salotto di Palermo. Dopo ben sei email e una pec, i cassonetti tutt'ora sono presenti, con continui sversamenti in strada di liquido maleodorante.

Secondo l'articolo 35 della costituzione sulla salute del cittadino, i contenitori dovrebbero stare ad almeno quindici metri da porte e finestre. Con l'aumento delle temperature sarò costretto a stare chiuso in casa... La direttrice mi risponde via email che i cassonetti verranno rimossi non appena inizierà il porta a porta: quindi per adesso devo stare chiuso in casa con due ragazzi. La sera i cassonetti diventano veri e propri vespasiani a cielo aperto.