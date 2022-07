Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Forse una forma di protesta contro l'emergenza rifiuti quella andata in scena ieri sera in via Silvio Pellico, in zona Zisa. Le immagini inviate da Luigi Giannò mostrano tra contenitori riversi sull'asfalto e la carreggiata completamente invasa dalla spazzatura. "C'era un caos, impossibile pure camminare".