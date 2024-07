"Via Messina Marine, quel casotto che da decenni ostruisce il passaggio"

Vorrei segnalare che da decenni, sul marciapiede all’altezza di via Messina Marine 807, c’è un grande casotto che ostruisce il passaggio dei bambini che frequentano la scuola a pochi metri da questo obbrobrio. Non si capisce se è di proprietà del Comune, di privati o di altri. Potrebbe essere un fortino della seconda guerra mondiale o altro. Però non mi sembra giusto che per decenni nessuni abbia provveduto a capire e a risolvere il problema. Io penso che forse le autorità nemmeno sanno che esiste. Se si tratta di qualcosa di un privato bisogna demolirlo e ripristinare il marciapiede per il passaggio dei pedoni. Se invece si tratta di qualcosa di antichità che non può essere demolito; almeno si provveda a togliere quell’orrendo casotto sostituendolo con una teca di vetro fortificato ed allargare il marciapiede in quel punto. Ringrazio in anticipo e sono sicuro di un vostro interessamento. Grazie