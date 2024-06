Europee, cartelloni elettorali abbandonati in strada vicino la stazione Notarbartolo

Da qualche giorno ormai, non si sa da chi e non si sa perché, sono stati abbandonati questi due cartelloni elettorali di Giorgia Meloni. I nastri che si vedono in foto non servono per delimitare l'aerea intorno ai cartelloni ma a non far parcheggiare le auto in quei punti poiché serve il passaggio libero per il cancello che si vede in foto. E' solo una coincidenza quindi. Precisamente ci troviamo nel piazzale Bruno Lavagnini, tra via Domenico Costantino (altezza Teatro Jolly) e via Generale di Maria.