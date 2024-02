Cartelli turistici illeggibili al Politeama perché tappezzato di adesivi. Anche in queste piccole cose si vede la trascuratezza della nostra bella città e si capisce perché ci troviamo al 98° posto in classifica nazionale come vivibilità. Peccato, potremmo essere ai primi posti ma negligenza e indifferenza sono troppo radicate nel nostro Dna.