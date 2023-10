Gallery



In corso Calatafimi angolo via Zancla per far desistere un venditore di frutta e verdura abusivo, posto ovviamente come si usa fare a Palermo all'incrocio e sulle strisce pedonali, un cittadino ha affisso dei cartelli monitori: funzioneranno? Chiedo: ma i vigili urbani dove sono? Possibile che quelle rare volte che transitano da questa via non si accorgano di nulla?