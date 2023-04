Carte d'identità, nuovi orari dell'Anagrafe: "Che fine ha fatto la postazione decentrata Montepellegrino?"

Essendo residente in zona di pertinenza dell'ottava circoscrizione, la postazione decentrata è Montepellegrino con sede in via Giuseppe Cimbali, e non in via Filetti, 19 come indicato ERRONEAMENTE da anni sul sito del Comune.

Non la ritrovo nella lista qui allegata. Forse è stata una dimenticanza da parte del Comune o un'agevolazione per far scaturire la guerra tra noi poveri cittadini ed i dipendenti?

Carlo Croce