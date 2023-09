Rilascio della carta d'identità: un calvario

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro sindaco, volevo segnalare gravi disservizi per il rilascio delle carte d'identità. Dalle prenotazioni on line (non impossibili da fare, ma nemmeno tanto facili) risultavano disponibili solo appuntamenti mattutini. Per non far perdere un giorno di scuola e un giorno di lavoro, penso ai vari rientri settimanali degli uffici comunali. Per non sbagliare chiamo prima, e mi avvertono però di chiamare il mercoledì mattina per sincerarmi che l'ufficio il pomeriggio aprisse, perché potevano esserci problemi ai computer. Sarebbe bello avere la sfera di cristallo dei dipendenti comunali che addirittura la mattina prevedono se nel pomeriggio i computer funzionino...

Comunque, fornito di foto, documento precedente, allegra famigliola, tanta buona volontà e prendendo permesso da lavoro facendo saltare la lezione di basket a mio figlio, ci rechiamo all'allegro ufficio della quarta circoscrizione, dove l'accoglienza non è ottima, (ho contato circa 6 portieri e soli 2 impiegati) veniamo allontanati in malo modo dagli stessi che qualche giorno fa mi dissero di tornare il giorno mercoledì pomeriggio... Facendo notare ciò, mi sussurrò che la responsabile le aveva dato queste disposizioni. Ma la sfera di cristallo l'avevano ancora loro, e avevano previsto che quel pomeriggio avrebbero fatto solo 13 carte in 3 ore.

Fermo restando l'operatività e la produttività, ma come si fa a sapere che avrebbero "accontentato" (ma di servizio di tratta) solo 13 persone? Ah vero...la sfera di cristallo... Comunque alla mia richiesta (tanto ormai permesso e basket erano andati) decido di rimanere nella speranza di arrivarci e - udite udite - dopo ben 70 minuti e solo 6 carte la responsabile ci dice che era finito il toner e ne poteva fare solamente altre 7.

Sindaco & co ma perché non fornire toner di scorta? No perché alla mia domanda se questa era una scusa, ella mi rispose che non avevano scorte (peccato allora per tutti quelli domattina che avevano prenotato). Ma la vera domanda è: come ha fatto a calcolare che con il toner rimasto avrebbe potuto fare altre 7 carte? Ah vero, la solita sfera di cristallo. Vorrei avere anche io la sfera di cristallo per sapere come rinnovare le carte d'identità senza fare "abbili".