Lettera di un ex alunno di Lagalla: "Caro sindaco, la nostra Palermo è in disfacimento"

Caro Sindaco, mi permetto di darLe del “caro”, come concittadino, perché siamo colleghi Radiologi e perché è stato mio Professore alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica. Dicevo, caro Sindaco, sono nato a Palermo 63 anni addietro ed ho visto i vari cambiamenti di questa città. Ricordo che quando ero bambino con mia mamma si prendeva la “carrozza” piuttosto che il TAXI; ho visto quando si veniva derubati dal proprio “motorino” ai semafori; ho vissuto l’epoca dell’austerity quando la domenica si usciva in bicicletta; ho visto arrivare e scorrere gli anni più caldi, segnati da tante morti sulle strade di questa città: dalla scomparsa di Mauro De Mauro alla morte di Pietro Scaglione, da Giovanni Spampinato a Peppino Impastato, i tanti Carabinieri morti come Giuseppe Russo ed Emanuele Basile, sino a Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Professore Paolo Giaccone, e tante altre persone che hanno creduto nella legalità sino alla fine; ho visto l’era delle stragi, da Rocco Chinnici sino a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, senza dimenticare Pino Puglisi e tutti quelli che, ripeto, hanno creduto nella legalità fino alla morte. Ho visto le camionette militari ed i soldati armati davanti ai nostri portoni, e le “auto-blu” al cui passaggio dovevano fermarsi anche le ambulanze con dentro pazienti gravi.

Abbiamo visto le stesse cose Signor Sindaco (è nato 5 anni prima di me)… La vita e le scelte mi hanno portato ad andare via da Palermo, e dal 2009 torno in questa città una o due volte al mese… Ieri “ho visto” … oggi “vedo” e “continuo a vedere” una città in disfacimento. Una discarica a cielo aperto, strade e marciapiedi ricolmi di rifiuti animali, vegetali e solidi; dove sono i netturbini, oggi chiamati “operatori ecologici”? Li sentiamo solo la notte o la mattina presto che con gli autocompattatori, sotto casa raccolgono in maniera quasi perniciosa, i soli rifiuti depositati dai condomìni. Vedo i marciapiedi di via Libertà con disegnata ormai una sbiadita “ciclabile”… eppure se non ricordo male, “il marciapiede” per il palermitano era il luogo dove fare “quattro passi e due chiacchiere”; il palermitano se parla non può camminare e quindi ci si fermava sul marciapiede a parlare.

Oggi sul marciapiede si possono fare solo due timidi passi dovendo stare attenti a ciclisti e monopattini che sfrecciando si arrogano il diritto di avere libera quella fascia di marciapiede, ed ancora, sul tratto di via Libertà compreso tra via Notarbartolo e piazza Croci il marciapiede diventa parcheggio per le macchine…

Vedo un traffico automobilistico fuori controllo; una poliedrica reinterpretazione del Codice della Strada, semafori inesistenti e divieti non rispettati… e la Polizia Municipale dov’è? È altrove… Ma “altrove” non è né un rione di Palermo né un paese della provincia di Palermo eppure…c’è tanta gente!

Signor Sindaco si potrebbe continuare con la “Periferia di Palermo”, con la condizione delle strade della città, con gli uffici pubblici, con i servizi pubblici, con chi non risponde al telefono se serve un’informazione per un documento a chi vive fuori Palermo… ma mi fermo. Mi fermo perché anche Lei vede quello che vediamo io e tanti altri, ma io e tanti altri, in più vediamo anche Lei… Certamente Lei sa quello che c’è da fare e quello che non c’è da fare; nella certezza che si concentrerà su “quello che c’è da fare” mi auguro di ritrovare una città vieppiù migliore e degna degli aggettivi positivi con cui la descrivono le persone che non ci vivono. Spero di non avere urtato la Sua suscettibilità.

Buon lavoro Signor Sindaco. Con riverenza, Angelo D’Amico