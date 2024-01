"Caro sindaco, noi con le bici in pericolo per l'ordinanza che vieta le isole pedonali"

Gallery















Caro sindaco le scrivo, sono una cittadina palermitana che promuove la mobilità sostenibile con l’utilizzo di una bicicletta che ho da circa tre anni e che mi permette di muovermi in piena libertà e da quando la posseggo percorro necessariamente ogni giorno il centro storico di Palermo per recarmi al lavoro.

Sono una dipendente del Policlinico Universitario di Palermo. In questi anni l’unico problema del mio percorso è sempre stato il tratto che va dai Quattro Canti al Teatro Massimo per la congestione dei cittadini e dei turisti che passeggiano e per i ristoranti sempre più al centro della strada, questo pezzo di strada l’ho sempre attraversato camminando pianissimo con la mia bicicletta, ma è il pezzo di strada che mi cambia i tempi di percorrenza che dipendono dalla più o meno quantità di gente che c’è, poi si scorre facilmente, per il rientro a casa dopo il lavoro. Ora tra capo e collo mi ritrovo con un’ordinanza del Comune che praticamente non mi permette di percorrere più le vie del centro e o perlomeno come mi ha detto un vigile di camminare con la bicicletta a piedi e io non credo che tornando dal lavoro abbia tutti i giorni voglia di passeggiare, questo in tutte le aree pedonali che a quanto pare sono tante.

Ora chiedo a lei sindaco qual è l’alternativa alla percorribilità del centro per noi poveri ciclisti, in fondo non ci sono strade alternative perché mancano dei percorsi alternativi con piste ciclabili e quindi io ogni giorno rischio la vita per tornare dal lavoro a casa, perché la mattina presto mi è consentito transitare dalle aree pedonali. Infatti lei e il suo assessore in un intervista parlate del salotto di Palermo, e condivido di volerlo realizzare, ma io le assicuro che in questi giorni sto avendo grandi difficoltà e sono stata fermata in via Emerico Amari di mattina verso le 11, poca gente che circolava, dai vigili urbani che indubbiamente sono dei vostri dipendenti e dunque eseguono ordini di servizio, che mi hanno praticamente fatta scendere dalla bicicletta dicendo che tutte le aree pedonali sono praticamente inserite in questa ordinanza. Non credo che si passeggi sempre con la bicicletta, ho contestato un poco ma poi capisco che é il loro lavoro e lo rispetto. Ma come ripeto: vado anche a lavorare e mi chiedo quale sarà la sorte di noi poveri ciclisti, essere arrotati in strade poco sicure e poi la politica si riempie la bocca della parola sostenibilità?

Ora chiedo a lei che governa questa città, che invece venga agevolata, aiutata e anche sponsorizzato l’utilizzo di questo meraviglioso mezzo di trasporto che non tutti utilizzano, per vari motivi, ma il più importante è che la città è poco sicura. Ben vengano le piste ciclabili magari fatte bene, che devono anche essere sistemate perché alcune hanno anche delle buche. Al momento per tornare a casa sono obbligata a prendere da via Roma, il manto stradale in alcuni punti é disconnesso, la strada é a doppio senso di circolazione e vengo oltretutto sorpassata dagli autobus, lei si rende conto della pericolosità, intanto è da due settimane che la percorro e siccome c’è sempre la Santuzza che ci protegge andiamo avanti. Io non desisto, ci sarebbe da farlo per motivi di sicurezza, da appendere la bicicletta al chiodo, ma non ci penso neanche perché é un mezzo di trasporto che regala libertà e allegria e dunque sfido la sorte e vado avanti. Anche perché percorrendo il centro storico con un banale cellulare mi fermo a fotografare la nostra città, (in allegato può vedere alcune delle mie foto con la mia soprannominata Giallina) ne colgo la bellezza e la condivido con parenti e amici anche non palermitani cerco di trasmettere il bello, perché Palermo è una città meravigliosa ma con tantissimi problemi da risolvere soprattutto per la mobilità, il traffico ci sfianca e ci rende nervosi, Palermo é completamente pianeggiante e col nostro clima potrebbe essere molto meglio delle città del nord Europa dove le biciclette la fanno da padrone. Quindi le chiedo di risolvere in qualche modo questo problema che le ho presentato, creando se possibile dei percorsi alternativi validi e sicuri.

La saluto con affetto,

Liliana Cimino.