"Il carnevale in VII", le scuole Borgese-XXVII Maggio organizzano un corteo tra colori e maschere

Le istituzioni scolastiche delle direzioni didattiche Siragusa e Borgese-XXVII maggio, rappresentate dalla dirigente Giuseppa Di Blasi, hanno dato vita ad un corteo in maschera per le strade della VII circoscrizione. Una festa piena di colori e di vivacità che ha visto impegnate le associazioni del territorio, "Zen insieme" e "L'albero della vita" con la collaborazione del presidente della VII circoscrizione Giuseppe Fiore.

I dirigenti, i docenti e gli alunni degli Ipseoa "P.Borsellino" e "Cascino" hanno consentito di deliziare il palato dei convenuti con dolci tipici del Carnevale. La collaborazione delle forze dell'ordine ha permesso di gestire il traffico durante il corteo. I docenti e i genitori si sono impegnati per la realizzazione delle maschere e dei costumi.

"Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo", diceva Benjamin Franklin. Organizzare un carnevale non vuol dire solo lavorare per settimane con un impegno straordinario e senza lesinare energie ma significa organizzare una didattica laboratoriale in cui gli alunni vengono coinvolti in ogni singolo passaggio, imparando a lavorare coordinandosi con altri, rispettando orari e consegne, migliorando la loro manualità, sprigionando la loro fantasia e divertendosi.