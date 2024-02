Da più di due settimane e dopo diverse segnalazioni ci ritroviamo in questa situazione. Ho fatto sollecitato ma non ho ottenuto nessuna risposta. Una carcassa d'auto bruciata si trova abbandonata in viale Cesare Brandi, allo Zen, e invade la corsia. Poi non si lamentino dicendo che non c'è collaboazione da parte dei cittadini perché quando uno si adopera rimane inascoltato.