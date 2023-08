"Cara Palermo, come ti hanno ridotta"

Vi giro questa mail che ho inviato anche a Ismaele Lavardera, (aggiungendo anche delle ulteriori considerazioni). La delusione è veramente tanta, per una città che con le sue bellezze potrebbe competere con il mondo intero. Gentilissimo Ismaele, perdona la lungaggine della mia mail-pensiero. Ti do del tu, perché potresti essere mio figlio, e perché sento di darti del tu. Prendo te come riferimento, in quanto hai un immagine, oltre che la mia certezza, di una persona, un personaggio, un politico onesto, pulito, intraprendente, sincero, trasparente, preparato, che non lascia nulla al caso.

Sono nato a Palermo, e vivo a Bergamo da 40 anni per motivi di lavoro. Bergamo, città che conosci ahimè benissimo, città considerata centro della lega, del razzismo, dell'anticultura, del pota, del testa bassa e del l'aura', centro della cultura polentona. Questi sono luoghi comuni nord-sud-nord in determinati contesti. Io e coniuge dopo 39 anni , ancora non ci siamo ambientati del tutto, così come i miei figli di 36 e 23 non disdegnano l'odore e la cultura nostra palermitana, e sono di una mentalità. multietnica, da fare invidia a chiunque. Mi dirai, ma cosa vuoi, vai al dunque. Ecco. Sono ritornato in vacanza qui ,dopo tanti anni, e nonostante il mio sangue, i tanti parenti, il mare, il sole, e la meravigliosa città, ed adesso anche un figlio che sta tentando di integrarsi , sento di dover denunciare l'abbandono, la bassa cultura, lo scarso senso civico, l'indisciplina, lo sporco che regna ovunque. Non voglio assolutamente discriminare tutti, ma per difendere questa città al nord, a Bergamo, ho anche rischiato le botte, e non per un senso di razzismo, ma per far notare che come tante realtà meridionali i problemi vengono radicalizzati in cattive amministrazioni ed il senso civico che manca.

È come se i cittadini si sentissero autorizzati a commettere nefandezze perché il pesce puzza dalla testa. Qui, e centro il punto, sto trovando una città sporchissima, immondizia ovunque, gente (incredibile visto con i miei occhi) che butta i sacchetti dei rifiuti ovunque, li lancia dalle moto dai finestrini della macchina etc. Ho preso in affitto una casetta in una traversa di viale Strasburgo e ti dico che non esiste un punto di raccolta per i rifiuti, e per non buttarla ai bordi della strada, via Villa giocosa dietro il bar Albatros, fatti una passeggiata e ti offro anche un caffè, occorre farsi anche 500 MT per trovare bidoni ultrapieni e circondati da montagne di rifiuti. (A Bergamo te la raccolgono sino sotto casa e non viene fatta distinzione sul nr del condomini presenti). Ho testato personalmente, che la raccolta è un optional.

A mio figlio che abita in via croce Rossa, gli è stato detto che l'immondizia deve buttarla fuori il condominio all'interno di un presunto recinto fatto di paletti, alla mercé di cani gatti topi . Andando a mare a mondello, e facendo la via che scende da via Castelforte, ho constatato che la raccolta la fanno ogni.....non so quantificare i giorni. La montagna aumenta sempre di più. I marciapiedi di via Galatea, e dei viali sono impercorribili , a causa delle radici degli alberi che hanno divelto il terreno, foglie, rami, ramoscelli piante, miste ad immondizia sono la regola. Io non posso sentire un bagnante che mi dice io. abito a Mondello ma la tari.non l'ho mai pagata perché la strada non la puliscono mai e mi devo fare 1,,km per buttare l'immondizia. E dove sta scritto che ristoranti, bar , esercizi commerciali, invece di buttare lmondizia in qualsiasi orario del gg, non abbiamo spazi interni per la raccolta differenziata e buttarla solo in orari ben precisi.

Senza parlare della viabilità.Macchine e moto in controsenso, motociclisti con famiglie sopra senza caschi, il rosso è un optional , così come le corsie preferenziali degli autobus , e parcheggiare in doppia tripla fila ....ed in più devi stare zitto perché se aspetti di girare quando è il tuo momento stando attenti alla precedenza oltre che alla incolumità, sei avvolto da insulti. ......e poi te ne sei mai accorto che le strisce pedonali in questa città nella stragrande maggioranza sono inviisibili perché neri come l'asfalto, oltre al fatto che i pedoni non hanno mai la precedenza? Dove stanno i semafori pedonali. I trasporti inesistenti. Il ns compare d'anelli , come si suol dire, venendoci a trovare a BG, ha assistito ad una scena surreale, l'autobus che doveva passare come trascritto sulle tabelle esposte alle fermate, alle 10,05 ha ritardato esattamente un minuto.

L'autista è stato surclassato di insulti e vista la irrazionalità del reclamo lui stesso si è sentito in dovere di intervenire e dire di venire a Palermo che la mezz'ora, o meglio più realista l'ora , è un abitudine . La bellezza e lo splendore culturale di questa città,originariamente tramandataci da popoli civilizzati non devono confondersi con il degrado di oggi. Non è possibile vivere gli incendi di questi gg per poi sapere che Musumeci allora presidente della regione ed oggi ministro protez civile ha dato.ok per acquisto di 80 droni da supporto a guardie forestali, e spendere 281000 euro, per poi non poter volare sopra i 40 gradi e con alito di vento Io non posso venire a Palermo e dire che a Bergamo non trovi immondizia per strada, (la raccolta dei rifiuti è tutta codificata con codici a barre codice fiscale ed orari e con multe salatissime ) e dire (anche se qualcosa purtroppo sta cambiando,) che si cammina per strada con un maggior senso di civiltà, e.poi ritornare a bergamo sostenendo che la mia terra è la migliore del mondo. Io rivoglio la mia Palermo, un gg vorrei ritornarci a vivere, ma sembra una chimera, sono cambiato anch'io, tra Palermo e Bergamo c'è un abisso.

Pensa che il bilancio comunale, nonostante Covid, crisi energetiche, crisi del lavoro si è chiuso sempre in positivo . Io non voglio restare a Bergamo perché i servizi esistono e sono decisamente funzionanti, io voglio ritornare a Palermo perché sento il profumo della socializzazione, dell'aria migliore, del sole del.mare, della vicinanza ai miei fratelli, sorelle, amici sinceri. Io rivoglio la mia Palermo. Spero e sono certo che tu possa batterti per questo, Occorre colpire a più non posso chi rende questa città invivibile. (la metafora della via regione siciliana 50km di velocità max diversamente multe a go go dovrebbe essere esempio, anche se 9 milioni sembrano pochi, ) ma con la priorità che un amministrazione deve essere pulita, trasparente, intransigente. Senza servizi efficienti non si va da nessuna parte. Grazie e scusa ancora per la lungaggine. Mancuso