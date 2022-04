Capo, alla guardia medica non hanno nemmeno un registro

Alla guardia medica che si trova al Capo non hanno nemmeno un registro. L'ho appurato ieri durante una visita per un edema a un tallone, che potrebbe essere qualcosa di più grave.

Parlare di visita comunque è dire troppo, mi hanno appena guardata. Ho chiesto un foglio per la visita e la convalescenza e mi hanno rilasciato una strisciolina di carta con su scritto "visita dermatologica". Il medico non aveva né camice né tesserino. Non è questo il modo di curare le persone, soprattutto quelle come me: soffro di sclerosi multipla e vuoti di memoria.

Emanuela Torriuolo