Viale Regione Siciliana, caos perenne

Desideravo segnalare le problematiche e i disservizi presenti in viale Regione Siciliana altezza via Villagrazia, lato mare- Esiste il doppio senso di circolazione stradale, ignorato totalmente dalla maggior parte degli automobilisti e che è stato causa più volte di svariati incidenti stradali, alcuni dei quali con esito drammatico. Voglio precisare che nel periodo in cui si pubblicizza tantissimo la prevenzione di incidenti stradali con l'apposizione di autovelox, in questo tratto stradale sino all'anno scorso è morto un ragazzo in uno scontro frontale. Tengo a evidenziare anche che vi sono presenti mezzi pesanti parcheggiati ai bordi della carreggiata che ostacolano la normale visuale e la normale circolazione. Tutti questi fatti sono stati segnalati innumerevoli volte al Comando della polizia municipale sia via telefono che per iscritto, ma senza avere mai un intervento mirato alla risoluzione del problema.

In zona ci sono due nuovi residence, dove abitano molti bambini e dove i residenti pagano regolarmente tutti ic ontributi comunali e statali come in qualsiaasi altra zona della città dove però è costante la presenza dei vigili urbani.