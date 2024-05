Benvenuti nell'inferno di via Migliaccio: "Qui caos e auto in doppia fila tutto il giorno"

La via Mariano Migliaccio è costantemente teatro di una situazione caotica e pericolosa, a causa del costante fenomeno delle macchine in doppia fila. Questa importante arteria, che collega diverse parti della città alla rotonda di via Leonardo da Vinci, è sempre invasa da auto parcheggiate in modo irregolare, con conseguenze negative per la viabilità e la sicurezza dei pedoni.

Le strisce pedonali sono costantemente bloccate da veicoli parcheggiati, i clacson delle macchine in prima fila creano disagio chiedendo alle auto in seconda fila di spostarsi, l'aiuola di via MP3, ormai totalmente vandalizzata, viene utilizzata come parcheggio abusivo e discarica di spazzatura. Le moto trovano il parcheggio a loro riservato sempre occupato dalle auto e preferiscono utilizzare l’ampio marciapiede, con serio pericolo per i pedoni.

La situazione si aggrava ulteriormente a causa del semaforo successivo ai binari del tram che, non essendo a chiamata, causa lunghe code e suoni di clacson a causa della sua sincronizzazione non ottimale con il semaforo dei binari del tram. Infine, i frequenti litigi e scontri tra automobilisti nei parcheggi creano un clima di tensione e rischio per la sicurezza pubblica. E' necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti per risolvere questa situazione e garantire la sicurezza e la fluidità del traffico nella via Mariano Migliaccio.