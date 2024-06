Caos in via Crispi, auto in divieto di sosta: così c'è chi è costretto ad aspettare l'autobus in strada

Gallery



Come si può osservare dalle foto in un tratto di strada dove vige la zona rimozione h24, in un punto dove è presente una fermata bus Amat, gli utenti devono spostarsi nella sede stradale per aspettare il mezzo pubblico. Tale situazione si ripete da mesi, e da mesi faccio segnalazioni al comando della polizia municipale e agli organi di stampa cittadini.

La via Crispi lato monte, è interessata da sempre da un divieto di sosta permanente con rimozione del mezzo, ebbene, le auto sono sempre posteggiate e nelle ore di punta la doppia fila è permanente e in alcuni casi anche la terza fila. Quando arrivano i turisti dalle navi crociera, anche le carrozze sostano in doppi/tripla fila e sopra le strisce pedonali. Questo è il biglietto da visita per i turisti e quello che viviamo noi residenti da anni.