Uffici della Motorizzazione civile allo sbando

Dovendo disbrigare una pratica automobilistica vado sul sito della Motorizzazione e vedo che si può prenotare un appuntamento per richiedere informazioni: prenoto. Unici due pomeriggi in cui ricevono sono mercoledì e venerdì. Arrivato lì in via Onorato trovo solo uno sportello attivo con circa un centinaio di persone ammassate senza nessuna indicazione, senza nessuno che dica a chi rivolgerti quantomeno per fare il turno.

Dopo un po' chiedo alla gente in attesa e mi dicono che c'è un tizio che tiene il turno su un foglio di carta, ma che sicuramente non ce la fanno e che non mi conviene nemmeno scrivermi. Faccio presente che ho la prenotazione fatta sul sito e a questo punto si mettono tutti a ridere. Non sanno nemmeno che cosa sia questa prenotazione sul sito. Gente che urla gente che si spintona, il caos, e questo sarebbe un ufficio pubblico. Me ne sono andato via deluso: e assurdo e vergognoso!