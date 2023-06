Parcheggi gratis e divieti di sosta ignorati: "Caos perenne nella corsia laterale di viale Regione"

Perenne caos sulla corsia di decelerazione all'altezza di Prezzemolo e Vitale. Nonostante la presenza del parcheggio gratuito, la presenza di cartelli con divieto di sosta, il palermitano non si smentisce e pur di non percorrere tre metri in più preferisce causare un ingorgo bloccando la viabilità di chi proviene da viale Lazio e chi esce dalla corsia centrale di viale Regione. Mai vista una pattuglia che impedisca l'ennesimo scempio.