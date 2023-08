Caos in via Maqueda: taverne a cielo aperto e assenza di regole

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco un esempio di come giornalmente, dalle tarde ore pomeridiane, dalle 19 fino a circa mezzanotte, si riduca via Maqueda. Persone costrette a passare in un imbuto centrale dovuto all'enorme occupazione dello spazio stradale e dei marciapiedi, dovuto alle taverne a cielo aperto. Come al solito, nella inosservanza di qualsiasi normativa, a cominciare dalla sicurezza per le persone presenti, aspettiamo che succeda una tragedia. Forse solo allora si prenderanno dei tardivi provvedimenti che dureranno qualche giorno perché a Palermo il rispetto di qualsiasi regola rimane solo una vaga idea alla quale appellarsi solo in maniera ideale, come la città di Tommaso Moro. Buona notte Signor Sindaco e buonanotte assessore Carta. Sogni d'oro.