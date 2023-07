Parcheggi selvaggi, cassonetti nei posti per disabili e abusivi: "La vergogna di Barcarello"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il weekend a Barcarello è davvero uno schifo: il parcheggio selvaggio, auto sulle strisce pedonali, auto nei posti disabili senza ovviamente averne diritto, auto nei posti riservati alle moto, auto davanti ai cancelli delle abitazioni e davanti all'ingresso della riserva (che comunque è abitato e i residenti hanno difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni), contenitori di immondizia spostati nei posti disabili e area moto, gente in seconda e terza fila nella piazza con gli autobus che dovrebbero fare inversione ma spesso non riescono e ovviamente si intasa tutto, gli abusivi che occupano spazio e i camper che occupano svariati posti auto. Oggi ho fatto la segnalazione ad una pattuglia di municipale che mi ha detto che queste cose sono di competenza degli ausiliari (ogni giorno presenti ma non hanno mai fatto nulla a riguardo). Quindi mi chiedo la situazione rimarrà così? Non sarebbe meglio multare questa gente che avere le strisce blu?