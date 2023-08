Via Monti Iblei ostaggio dei cantieri: "Il parcheggio per noi residenti è diventato una chimera

Gallery





Buonasera, sono un residente di via Monti Iblei 55. Per via dei lavori (infiniti) del passante ferroviario e di un altro intervento non meglio qualificato, queste sono le condizioni in cui versa il tratto di strada compreso tra via Belgio e via De Gasperi. Parliamo di due condomini con circa 130 famiglie e con appena 13 posti auto. Intendiamoci: siamo contenti dei servizi che avremo in futuro - non so quando - ma vorrei capire il motivo per cui è stato necessario fare gli scavi la mattina del 13 e 14 agosto, requisire tutti i posti auto e poi il nulla. Per non parlare dei lavori del passante, con le maestranze in ferie da alcune settimane. Ma la chicca è stata il capolavoro dell'Anas. La direzione ha sentito la necessità di riservarsi 3 posti auto su via De Gasperi per auto di servizio, avendo a disposizione migliaia di metri quadrati all'interno, scoperti e pure coperti. Così da venire incontro alla cittadinanza. La cosa grave è che il Comune glieli ha concessi. Dimenticavo: lunedi 21 ci sarà un trasloco al civico 55. Grazie e buona serata.