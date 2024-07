Ai Cantieri culturali, il degrado è diventato la prassi. Anche in questa occasione come in tutte le precedenti, la mattina dopo ogni evento il quartiere si risveglia trasformato in un immondezzaio, al disagio ormai cronico derivante dal fatto che vengono organizzati in una zona residenziale eventi musicali a pochi metri dai condomini, si aggiunge la situazione di degrado che siamo costretti a subire, nelle città degne di chiamarsi civili la notte stessa si effettuano pulizie straordinarie. Palermo come sempre fa storia a parte.