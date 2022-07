Viale Lazio e quel cantiere che blocca tutto da 7 anni: "Quanto dovrà durare ancora?"

Questa nella foto è la situazione in cui ancora i residenti della zona Libertà versano dopo sette lunghi anni. Stiamo parlando della ormai famigerata fermata della metro di Viale Lazio/Libertà.

Come si può evincere dalla foto ancora i lavori non sono stati portati a termine, inoltre dal mese di luglio ogni attività è ferma del tutto. Il disagio tra caldo, polvere e mancanza di segnaletica sia stradale che del cantiere stesso, che di notte è praticamente invisibile anche per chi percorre in auto viale Lazio è diventato insostenibile, non esistono passaggi pedonali visibili. Inoltre i residenti di via Sicilia sono ancora blindati dietro un muro e i locali in viale Lazio non possono essere ripristinati per nessuna attività commerciale.

Ci chiediamo se questo strazio sarà eterno o troverà una qualche soluzione. Inutile dire che nessuno dell'amministrazione comunale o rionale sembra avere il minimo interesse affinché la situazione venga risolta o portata all'attenzione dei responsabili. Siamo stanchi di essere ignorati e bistrattati in questo modo, vorremo almeno delle risposte sulle tempistiche e sul prosieguio dei lavori.