Trappeto, cani randagi spaventano i bagnanti

Un branco composto da cinque cani che stazionano nella spiaggia Ciammarita, a Trappeto, spaventa turisti e bagnati con continue aggressioni. Tutti coloro che passano da quel tratto di spiaggia, che i cani considerano il loro territorio, sono costretti a fughe e talvolta ad immergersi in acqua per scappare dalle aggressioni. E' necessario prendere un provvedimento. Mi rivolgo alla polizia municipale di Trappeto che non ho avuto il piacere di rintracciare telefonicamente nonstante le ripetute chiamate.