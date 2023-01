"Cani incustoditi sul lungomare di Mondello: sono stata azzannata da un weimaraner"

Da poco più di 10 anni vivo a Palermo. Tra le tante cose che amo di questa meravigliosa città c'è il lungomare di Mondello che raggiungo ogni qualvolta ho del tempo libero per la mia abituale passeggiata. Sabato 7 gennaio al rientro esattamente all'altezza del lido dell'esercito mentre mi accingevo alla mia auto sono stata raggiunta da due weimaraner, liberi ,senza guinzaglio, e sono stata azzannata da uno dei due, per fortuna ho riportato ferite non profonde, ho dovuto sottopormi a terapia antitetanica e antibiotica. La mia segnalazione mira semplicemente a sensibilizzare tutti i proprietari ad avere prudenza, a custodire con le debite cautele i propri animali per l'incolumità pubblica soprattutto in luoghi frequentati da bambini come la spiaggia di mondello che abitualmente è frequentata da cani di varie taglie senza guinzaglio soggetti a reazione incontrollate. Dopo la mia esperienza ho appreso che non è il primo caso di aggressione.