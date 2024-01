L'iniziativa: "Per 'vendicare' la morte di Aron ho adottato un cucciolo, rispondiamo all'odio con l'amore"

Riceviamo e pubblichiamo:

Fare del bene è il miglior modo per vendicare il male. Così dopo aver appreso del cane Aron, barbaramente dato alle fiamme e ucciso in piazza Croci dal suo padrone, ho deciso di fare qualcosa di concreto. Ero infuriato e dentro di me avrei voluto che l'uomo la pagasse cara. Poi mi sono detto: a questo ci penserà la giustizia, cosa posso fare di tangibile io? E' così ho pensato che la soluzione migliore era andare in un canile e prendere in adozione un cane per donargli l'amore che merita. E allora sono andato al canile di Carini e ho trovato il piccolo "Boy". Anche se comporterà dei piccoli sacrifici - perché un cane va curato e accudito nel migliore dei modi - sono molto felice di aver preso questa decisione. Invito tutti a rispondere con l'amore all'odio.

Marco Faraone