Lettera a Can Yaman: "Noi palermitani siamo un po' calorosi, ma fa parte del gioco"

Mi scuso in anticipo caro "signore Can Yaman", non vorrei distrarla dal suo lavoro, un lavoro che le permette di stare nella nostra città, Palermo, una città con tanti difetti sicuramente ma con tanta voglia di riscatto, e tanta storia da raccontare.

La ringrazio per portare con la sua ben nota notorietà risalto alla nostra splendida città, mi permetto di farle notare che in questi momenti difficili che noi tutti attraversiamo, anche la sua presenza può in qualche modo dare sollievo a chi magari è un po' meno fortunato di lei, e magari per un momento non pensare ai problemi di ogni giorno. A Palermo siamo così a volte, un po' "cavurusi", sicuramente la sua grande notorietà attira molta gente, è questo Lei un po' se lo deve aspettare, fa parte del gioco.

Il suo gesto non è stato dei più felici, avrà avuto le sue ragioni, non so se Lei sente la necessità di chiedere scusa, ma potrebbe se vuole bene a questa città che l'ha ospitata, magari fare un'opera di bene a qualche centro che si occupa di quella gente che a volte non riesce a mangiare. In fondo un po' di quello che Lei ha, "n'anticchia" lo deve anche a Palermo.

Francesco Paolo Arduino