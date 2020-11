"Giovani volontari rimettono a nuovo il campetto delle case popolari di corso Pietro Pisani"

Dopo le ripetute segnalazioni agli organi competenti senza ricevere riscontro dalle parti interessate,un gruppo di giovani volontari di quartiere ha rimesso a nuovo il campetto delle case popolari di corso Pietro Pisani, quello che sembra essere stato dimenticato dal Comune di Palermo. Questi meravigliosi ragazzini dell'età che varia dagli otto anni in su, organizzano una piccola ma volenterosa squadra per spazzare, pulire e sgombrare i rifiuti di questo piccolo spazio vitale per loro. Chiesto aiuto per far intervenire i vari organi, non ricevendo alcuna risposta da parte loro, i piccoli grandi volontari con i loro grandissimi sforzi stanno lavorando sodo per migliorare qualcosa nel quartiere che loro amano. Inoltre un grande apprezzamento va al signor M. e suo figlio per essersi prestato nel dare un grande aiuto a questi meravigliosi ragazzini, utilizzando attrezzi per la potatura dell'erbacce che persistono. Spero che dopo questa segnalazione qualcuno si possa interessare ai vari rioni dimenticati.