"Campeggio e parcheggio abusivo sul prato del Castello a Mare: palude di fango e terra di nessuno"

Ancora terra di nessuno la zona archeologica di Castello a mare. Il prato, rifatto in occasione dell’inaugurazione del molo trapezoidale non esiste più, si è ridotto ad una palude di fango. Considerando che quell’area non è un posteggio, perché l’autorità portuale non chiude il cancello di accesso alle auto. A maggior ragione che il ristorante di Natale Giunta si è trasferito. È una vergogna che l’unica area verde accessibile non venga interdetta alle automobili e la i lasci allo sbando sia in pieno giorno (come da foto) e la notte diventa terra dei posteggiatori abusivi. In un posto civile la zona pedone inizierebbe già a piazza tredici vittime non ha senso dare la possibilità a centinai a di auto di confluire in una strada senza uscita e senza posteggio lecito. Perché è cosi difficile per l’autorità portuale chiudete quel cancello? Perché non riesce a tutelare la zona archeologica e la legalità sulla propria area?