Via Brigata Verona · Libertà

Via Brigata Verona · Libertà

Siamo in via Brigata Verona, all'altezza Bar Sicilia ed è da più di una settimana che sia questa campana che l’altra, che si trova sul marciapiede di fronte, non vengono svuotate. Cosa sta facendo la Rap e chi di competenza?

Dicono che non hanno personale, ma poi si dice anche che non ci sarebbe lavoro: io sono disposto pure a fare del volontariato per tenere pulita la città.