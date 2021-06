Campane per la differenziata piene e rifiuti ovunque, da viale Michelagelo a Mezzomonreale

Da tre giorni mi ritrovo in macchina i sacchetti con la differenziata ma non c'è modo di liberarmene. Da viale Michelangelo, passando per via Bernini, via Uditore fino a corso Calatafimi e poi alla Rocca di Mezzomonreale, tutti i contenitori strapieni e abbandonati. E io come una scema ancora lì tengo dentro il portabagagli. Chiedo al primo cittadino, ma come al solito non risponderà: l'incivilta dei palermitani non è forse il pretesto per nascondere la totale incapacità di questa Amministrazione di gestire la raccolta dei rifiuti a Palermo? E ancora: il neo presidente della Rap, Caruso, si è fatto un giro in città? Regna sovrano il degrado ma questo evidentemente i nostri amministratori non lo vedono. L'unica parola possibile è: vergogna.