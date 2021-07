Campane di vetro stracolme in viale Croce Rossa

Ci troviamo in Viale Croce Rossa... Una delle zone “In” della città ... Tempo fa lessi un articolo, dove si scriveva che la Rap non riusciva a sostenere la raccolta dei rifiuti per mancanza di personale... poi ci lamentiamo che molta gente è senza lavoro?? Facciamo qualcosa... il nostro Sindaco cosa sta facendo a tal proposito??? Anziché preoccuparsi di pubblicizzare la nostra Sicilia tramite spot futuri della Red Bull, perché non si interessa di tenere pulita la nostra città?