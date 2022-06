Campana e cassonetti svuotati, la protesta: "Ma chi raccoglie i rifiuti rimasti per strada?"

Cassonetti e campana finalmente svuotati ma l'eccedenza su strada chi la raccoglie? Stamattina dopo tanto tempo e qualche segnalazione, hanno svuotato la campana della plastica in viale Regione Siciliana, all'altezza di corso Calatafimi. Rimane comunque l'immondizia che si è accumulata al di fuori dai cassonetti (per colpa di persone che non distinguono la plastica dal resto dei rifiuti), adiacente alla campana stessa, a chi compete? Intanto la montagna di rifiuti aumenta restringendo sempre più il marciapiede e la Rap si rifiuta di raccoglierla. Spero che l'amministrazione ne prenda atto, ringraziando anticipatamente.