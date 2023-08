"Anagrafe, in viale Lazio nessun impiegato presente agli sportelli per il cambio di residenza"

Mi è stato notificato dal Comune un documento di mancata reperibilità al mio domicilio. E fino qui tutto regolare. Così com'era scritto nella notifica, ho stampato i documenti che servono per dimostrare la mia nuova residenza e mi sono recato lunedì negli uffici dell'Anagrafe di viale Lazio, prendendo un giorno di ferie dal lavoro. Al mio arrivo mi viene detto che l'impiegato non c'è e quindi di ripassare mercoledì. Sono ritornato oggi, ho aspettato 4 ore, dopodiché mi è stato comunicato che non non c'è nessun operatore presente agli sportelli per il cambio di residenza

Ma come funziona a Palermo l'amministrazione del Comune? C'è soltanto una persona adetta a questo servizio? Io ho ottemperato ai mie doveri, l'amministrazione no! Ho chiesto invano di parlare con un dirigente. Ma come può andare avanti così questa città?