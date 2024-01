Asp, cambio del medico online: "Attesa di oltre 2 mesi solo per avere una risposta"

E' assolutamente inconcepibile che a Palermo, quinta città d'Italia che si definisce all'avanguardia, per cambiare il medico di famiglia online sul sito dell'Asp si debba aspettare così tanto tempo. Da oltre 2 mesi sono in attesa solo per avere una risposta.

Se ci si reca all'Asp di presenza ci sono code e code di gente che aspetta dalle prime ore della mattina. Spero vivamente che questo servizio possa funzionare al meglio per permettere al cittadino in tempi brevi di interfacciarsi con l'Asp.