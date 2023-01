"Il senso di marcia di via Sardegna è cambiato da un anno, ma molti se ne fregano e vanno contromano"

Da circa un anno sono stati rivoluzionati i sensi di marcia tra via Sardegna e via delle Madonie a Palermo, Il tratto di via delle Madonie che collega via Regione siciliana a via dei Nebrodi è stato diviso in due: senso unico in direzione via dei nebrodi ma soltanto fino a via monti iblei e senso unico ma in direzione opposta da via dei nebrodi a via monti iblei. Si è dirottato quindi l'automobilista in via De Gasperi, ignorando che non essendoci alcun controllo tante auto transitano contromano e che la sosta selvaggia in via Monti Iblei, dove è attiva una zona rimozione ambo i lati mai rispettata, riduce la sede stradale consentendo a stendo il passaggio di un auto.

In via Sardegna dopo quasi un anno dal primo cambiamento di senso di marcia, che vietava il transito da via regione siciliana a via dei Nebrodi, la scorsa settimana si è rivoluzionato ulteriormente: praticamente anche qui si è divisa la strada in due sensi di marcia opposti, da via Regione Siciliana si può transitare in direzione via dei Nebrodi soltanto fino alla scuola elementare, dove bisogna fare inversione utilizzando una piazzola per rientrare in via regione siciliana. quindi in direzione da via dei nebrodi a via regione siciliana si transita per un primo tratto a senso unico e per il secondo tratto a doppio senso. In questi primi giorni sono presenti i vigili urbani che regolano il traffico, ma solo durante l'orario scolastico quindi durante le ore serali tantissime auto transitano in senso vietato nell'ultimo tratto in direzione via dei Nebrodi.

Quindi si è trasformata una zona a bassa incidenza di traffico e di incidenti, in un'area ad alta densità di traffico e potenzialmente pericolosissime poiché non viene rispettato il senso vietato e quindi transitando da via dei Nebrodi in via Sardegna non è raro ritrovarsi di fronte auto e moto. Ho già segnalato telefonicamente al comando dei vigili urbani, ma la risposta è stata un "stiamo provvedendo" che probabilmente nascondeva un più realistico "non rompere le scatole".