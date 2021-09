Via Maria Accascina · Calatafimi

Da circa due mesi in corso Calatafimi angolo via Maria Accascina c’è una discarica che si rimpingua di giorno in giorno. Siamo a 50 metri dalla caserma Scianna. Ogni mattina la Rap svuota i cassonetti, ma il cumulo di rifiuti rimane. Spero che la segnalazione possa risolvere qualcosa visto che anche passare a piedi diventa difficoltoso.