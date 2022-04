Un palo della pubblicità sabato sera è crollato in via Serradifalco.Per un pelo non ha distrutto le auto in sosta. La parte finale del palo è marcia.Speriamo che controllino anche gli altri pali, perché è previsto altro vento.

Palo della pubblicità cade in via Serradifalco: "Per un pelo non ha distrutto le auto in sosta"