Cade albero in via dell'Airone, Nicolò Romano: "Amministrazione assente"

Durante il forte vento cade un albero sopra un furgoncino in sosta in via dell'Airone, a Falsomiele. Abbiamo più volte sollecitato di intervenire tramite richieste da parte del comitato civico di Palermo "Cambiamo la nostra città" presieduto da Nicolò Romano, che spiega: "Più volte abbiamo richiesto interventi di potatura e di rimozione degli alberi pericolanti nei pressi della terza circoscrizione, ma il comune non interviene archiviando ogni singola richiesta. In effetti alle spalle di via dell'Airone, esattamente su largo Domenico Ragona, sono presenti tre alberi pericolanti alti più di 12 metri, ma purtroppo il comune non ci ascolta. Questo episodio come altri accaduti denotano l'inefficienza di questa amministrazione comunale dove padroneggia l'incuria e l'indifferenza da parte degli organi competenti. Mi auguro che dopo questi episodi il Comune intervenga e soprattutto si prenda le sue responsabilità".

