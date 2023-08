"Come ogni anno i ricorsi contro la caccia: lasciateci coltivare la nostra passione"

Riceviamo e pubblichiamo

Ed eccoci qui, puntualmente, ogni anno, il classico ricorso dei nostri cari amici ambientalisti da salotto che non sanno nemmeno com'è fatto un bosco, una pianura, una collina, un vallone. Ma la cosa più bella e che mi fa ridere è che solo quando si tratta di noi cacciatori scatta il pallino della natura e degli animali, ma perché non vanno a vedere i quintali di immondizia scaricati abusivamente su tutto il territorio adibito alle attività venatorie e non mi riferisco alle zone già precluse alla caccia e abbandonate da tutti.

Voglio ringraziare tutti i nostri cari politici che prima delle votazioni si sono avvicinati al mondo venatorio portando la loro bandiera a favore di tutti noi cacciatori e poi a risultati finali scompaiono di fronte a tutte le problematiche che ci assillano annualmente, ma sopratutto per noi commercianti e armieri che viviamo con il mondo venatorio e paghiamo le tasse allo Stato, che puntualmente ci chiede i famosi pagamenti dell'Iva, senza capire che dietro il mondo venatorio, oltre alla passione (e non sport come alcuni definiscono la caccia) esistono indotti enormi di armi, cartucce, abbigliamento, mangimi per i nostri ausiliari, i 350 euro di tasse da pagare per svolgere l'attività venatoria, di cui una parte va allo Stato, una parte alla Regione... Fa ridere che una parte delle associazioni ambientaliste ci vanno contro.

A questo punto chiedo a tutti i politici di ruolo di prendere una volta e per sempre una posizione contro questo scempio che annualmente ci preclude di svolgere la nostra passione abbastanza pagata e sopratutto di imporre alle suddette associazioni animaliste di pagare i ricorsi che fanno visto che essendo onlus sono sgravate dai pagamenti, in modo da pensarci bene prima di fare un ricorso che poi perdono, ma nel frattempo frenano l'inizio dell'attività venatoria. Io parlo da cacciatore, da armiere e da padre di famiglia. Signori concludo col dirvi che fino a quando avrò la forza mi batterò per tutti noi cacciatori. Purtroppo è nel mio dna.