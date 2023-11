Lo sfogo di una madre: "C’erano una volta i pediatri, ora non hanno spazio"

C’erano una volta i pediatri, quelli di un tempo, quelli vecchio stile, che chiamavi in apprensione perché tuo/a figlio/a stava male e nella stessa giornata ti davano appuntamento per visitare il/la bambino/a, poi sono andati in pensione, lasciando migliaia di bambini alle cure dei nuovi pediatri, troppo pochi, e sempre pieni e poco disponibili, e così ci tocca sentirci dire che non hanno spazio per visitare i bambini, che stanno male, che prescrivono subito l’antibiotico così si mettono il ferro dietro la porta, dimenticandosi che è un diritto del bambino e un loro dovere visitarli entro la giornata della segnalazione, al massimo il giorno dopo se la telefonata arriva fuori dall’orario ambulatoriale, lo dice la legge! La stessa legge che ha istituito la figura del pediatra di base per alleggerire i pronto soccorso che però a Palermo oggi si riempiono di bambini in codice bianco perché i pediatri non hanno spazio per le urgenze.