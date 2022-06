Lo sfogo di un utente del "servizio" Amat: "I palermitani non si meritano questa vergogna"

Sono un utente del "servizio" Amat - servizio tra virgolette, perché nemmeno può denominarsi tale - se per recarmi dall’altra parte della città per bisogni personali, non avendo un mezzo di trasporto personale, al ritorno scopro che le fermate sono state temporaneamente soppresse.

Tra l’altro bisogna scoprirlo dai residenti nella zona di viale Regione Siciliana-Aloia, che si affaccino e si rendono conto che sei da tre quarti d’ora alla fermata ad aspettare la linea 100, rimanendo a piedi perché dopo le 20 non c’è più alcuna corsa. Nemmeno un avviso sull’applicazione ufficiale o su Moovit, niente!

Prima di questo spiacevole evento, sempre sull’autobus linea 100, una signora con suo marito, entrambi abbastanza anziani hanno dovuto correre per riuscire a fermarlo. L’autista, che vede tutta la scena, prima decelera e successivamente accelera con ovviamente la signora che riuscendo a prenderlo dall’altra parte della corsia ringrazia l’autista per il suo lavoro davvero precario, anzi, per il suo scaldare il sedile poiché un servizio dovrebbe andare incontro ai cittadini.

Palermo non si merita tutto questo tanto meno i palermitani, i cittadini, gli anziani, i lavoratori e soprattutto gli studenti! Se non siete in grado come azienda di fornire un servizio quantomeno decente, non meritate di prestare servizio in questa bellissima città! Dovete vergognarvi e mi rivolgo a tutti gli autisti sgarbati e maleducati che non meritano quel posto di lavoro: bisognerebbe dare quel posto di lavoro a chi davvero se lo merita.

Sull'Amat come azienda meglio stendere un velo pietoso: è una vergogna. Questa storia ha dell’assurdo ma per i cittadini di Palermo ormai è normalità e non può andare avanti così, non più! Essendo uno studente fuori sede in Toscana, non appena sono tornato per qualche mesetto ho da subito notato che le cose sono davvero peggiorate: è un’azienda che fa quello che vuole, senza rispetto per i cittadini e per coloro che ne hanno di bisogno veramente di questi servizi.