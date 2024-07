Aspettando per ore un autobus, al sole e con la puzza dei rifiuti...

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono una persona che per motivi di salute è costretta a prendere l'autobus anche per pochi metri. Che l'Amat fornisca un pessimo servizio, lo sappiamo tutti, ma lasciare la gente sotto il sole per ore e ore è disumano. Oggi sono dovuta uscire per delle commissioni. All'andata l'ho fatta a piedi perché dei mezzi non c'era manco l'ombra. Per sbrigare le mie cose, ho impiegato 15/20 minuti e dopo, mi sono messa alla fermata per rientrare a casa. Aspetto, aspetto, aspetto, tutto questo in piedi e sotto 40 gradi. Dopo circa due ore arriva la tanto attesa 234. Vengo a sapere che c'è stato lo sciopero, dalle 9 alle 13.

Lo sciopero è un diritto di tutti, ma è anche facoltativo. La 234, unica vettura disponibile (come quasi ogni giorno), aderisce allo sciopero, causando un gran disagio a chi purtroppo ha bisogno di questo servizio. Nell'attesa dell'autobus, sono stata ad aspettare, accanto un contenitore della Rap, dove la spazzatura prendeva quasi tutto il marciapiede. Quindi, oltre alla lunghissima attesa, sotto il sole, mi sono fatta anche un aerosol con la puzza della munnizza cotta al sole.

Poi, una cosa che non riesco a capire è perché i cestini vengono sigillati con delle buste. Conclusione, sono arrivata a casa, alle 14:30! E siccome il servizio Amat è così efficiente, si è pensato benissimo, già da tanto tempo, di togliere la linea 234 che sale per la via Roccella. Chi abita qui, prima di rientrare, si deve fare un giro turistico. Dalla stessa via Roccella, deve andare a finire alla stazione, aspettare i 20 minuti di pausa e poi finalmente, tornare a casa.