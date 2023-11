Viale Regione Siciliana nord-ovest, dall'ospedale Cervello fino alla rotonda di viale Lazio completamente al buio. Se non fosse per qualche cartellone pubblicitario sarebbe buio pesto, eppure sono stati messi già da qualche mese i nuovi pali per l'illuminazione che continuano a rimanere spenti al contrario di viale Michelangelo e viale Francia dove sono accesi sia i vecchi che i nuovi.