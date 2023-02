Brancaccio, via Pecoraino al buio

Via Filippo Pecoraino · Sperone

Volevo segnalare l'assenza totale di illuminazione in via Pecoraino, la strada che porta al centro commerciale Forum. Dopo anni sono stati sostituiti i vecchi punti luce con corpi illuminanti a led. Sono stati accesi per 2 mesi lo scorso anno e fino ad oggi risultano spenti.

Ad essere sempre accesi soo solo i pali che costeggiano la caserma dei vigili del fuoco. Così, pur avendo i pali di illuminazione pubblica perfettamente funzionanti, si percorre questa strada al buio. Ma l'amministrazione comunale e l'Amg che fanno?