Nonostante il proliferare di nuovi pali della luce a Valdesi-Partanna-Mondello (che spesso coesistono con quelli vecchi non ancora rimossi...) in via Mattei a Valdesi al calare della sera c'è buio pesto. La strada è una importante arteria molto trafficata, la carreggiata è larga i veicoli sfrecciano ad alta velocità. I pochi punti luce funzionanti, ormai vetusti, è come se non ci fossero. Urge un intervento.