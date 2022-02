Nonostante le ripetute segnalazioni di tanti residenti, il primo tratto di via Bernini rimane ancora al buio. Quello che sconcerta è il totale silenzio di Amg che non fornisce alcuna spiegazione e soprattutto che non risolve una volta per tutte il problema. Si sappia che si tratta di una strada fortemente trafficata anche di sera e con il buio fitto il rischio di gravi incidenti è nell'ordine delle cose. Amg si assuma le sue responsabilità è non dica che non sapeva...