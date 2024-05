Uditore, largo Filadelfo Fichera al buio

Ci troviamo ad Uditore, in largo Filadelfo Fichera, dove il 13 Maggio abbiamo assistito ad una manutenzione del palo della luce da parte di alcuni operai per una segnalazione che avevo fatto, perché si accendeva soltanto un faro e c'era pochissima luce in piazza. Da quel giorno come per magia, non accende nemmeno quello! Mi devo meravigliare o mi devo ancora adeguare al "non mestiere" altrettanto pagato, di queste persone?